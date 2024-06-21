"وزارة الداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع الأيتام".. زيارات وهدايا تنثر الفرحة والبهجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

نظمت وزارة الداخلية زيارة إلى عدد من دور رعاية الأيتام في مختلف مديريات الأمن، احتفالاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وقدمت الوزارة هدايا ومبادرات ترفع من معنويات الأطفال الأيتام.

في بادرة إنسانية تجاه هؤلاء الأطفال، تم اصطحابهم إلى محال تجارية لشراء ملابس العيد، مما أسهم في زيادة فرحتهم وسعادتهم بالاحتفال بالعيد بكامل بهجته.

وقامت الوزارة بتنظيم رحلات للأطفال داخل حافلات مفتوحة تجوب الشوارع والميادين، إضافة إلى اصطحابهم إلى المتنزهات العامة والأماكن الترفيهية، حيث تسود أجواء الفرح والبهجة بمناسبة العيد.

تأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز دورها الإنساني والاجتماعي، والتواصل مع جميع فئات المجتمع، بما يعكس المسؤولية المجتمعية للوزارة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية للمواطنين.

القائمون على دور الرعاية للأيتام أعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود وزارة الداخلية في مشاركة الأيتام فرحة العيد، وشكروا رجال الشرطة على دعمهم المستمر ومساندتهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.