شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نقابة المعلمين تتابع امتحانات الثانوية بعد انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن غرفة العمليات المركزية والتى تم تشكيلها بـ النقابة العامة للمهن التعليمية، تواصل أعمالها لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، بعد إنتهاء إجازة عيد الاضحى واستئناف الامتحانات، لافتا إلى أن الغرفة على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأضاف الزناتى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه منذ انطلاق امتحانات الثانوية يُجرى مسئولى اللجان والنقابات الفرعية زيارات لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم من مراوح وثلاجات وأسرة، ودورات مياه لائقة، فضلا عن التواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات، لافتا إلى تخصيص رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.

كانت قد أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بهدف متابعة أوضاع المعلمين المشاركين فى أعمال المراقبة والتصحيح، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لتذليل أى عقبات تواجه المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.