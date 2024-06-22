شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه ما قدمتش فى وظائف اليونان.. اعرف موعد فتح باب التقديم مرة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان وزارة العمل عن حجز جميع المواعيد المسموح بها لإجراء المقابللات الشخصية للمتقدمين على فرص العمل المُعلن عنها بوظائف في مجال الزراعة الموسمية باليونان لعام 2024، وغلق باب التقديم مؤقتا، والإشارة إلى اتجاهها لاستئناف استقبال طلبات الإلتحاق بالوظائف مرة أخرى، يستعرض ”الخليج 365”، من خلال هذا التقرير موعد فتح الباب مرة ثانية، وكيفية تسجيل البيانات على قاعدة بيانات الوزارة.

1- أعلنت وزارة العمل أنها ستفتح باب التقدم لفرص العمل الموسمية باليونان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

2- ويتم التقدم من خلال الدخول على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر.

https://egyres.manpower.gov.eg/ أو الدخول على موقع الوزارة الرسمى:

www.manpower.gov.eg واتباع الخطوات التالية:

3- الضغط على أيقونة "حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي".

4- تسجيل البيانات.

5- طباعة إيصال الحجز ورقي أو صورة على الهاتف.

6- إحضار المستندات المطلوبة، "أثناء المقابلة" أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل.

وكان عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، قال إن الوزارة أرسلت القائمة الأولى من العمالة المصرية الراغبين في العمل المُوسمي فى مجال الزراعة، فى موسم صيف 2024 فى اليونان، إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتستعد الوزارة خلال تلك الفترة لإعداد قائمة ثانية بالعمالة الراغبة في العمل الموسمى في مجال الزراعة باليونان، فضلا عن إعداد قائمة بيانات لطلبات مستقبلية فى مجالات أخرى خاصة السياحة والبناء والتشييد.