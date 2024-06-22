شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء أول امتحانات المواد الدراسية الأساسية في مادة اللغة العربية، إذ تنطلق لجنة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، المقرر انعقادها حتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة بجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مقسمين على 192 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواصفة امتحان مادة اللغة العربية تشمل 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، كما يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة،

وأشارت الوزارة إلى أن 70% من الأسئلة ستكون للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمتفوقين أو المستويات العليا، مؤكدة أنه يجب أن تفرز الأسئلة مستويات الطلاب المختلفة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



توافد طلاب الثانوية العامة