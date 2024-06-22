شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة السماعة وشريحة الاتصال المضبوطة مع طالب الثانوية العامة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سماعة ذكية من النوع الأمريكى مع أحد طلاب الثانوية العامة بسوهاج، أثناء أداء امتحان اللغة العربية، ومعه كارت فيه شريحة مفتوحة اتصال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت على أنه تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة الامتحانية، حيث تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة الأذن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة من خلال استخدامه سماعة اذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وضبطه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشددت على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنتين.