أخبار مصر.. وزارة التعليم: ضبط طالبة صورت امتحان العربى للثانوية العامة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.