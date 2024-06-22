شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التعليم: ضبط طالبة صورت امتحان العربى للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أداء طلاب الثانوية العامة أول امتحانات المواد الأساسية بامتحان اللغة العربية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
تنفيذا لتكليفات الرئيس.. بدء اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة رئيس الوزراء
بدأ منذ قليل اجتماع خلية أزمة الحجاج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، بمحافظة القاهرة، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص، ويتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبة بلجنة بمحافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.
وزارة الصحة: تصنيع 250 ألف جرعة من حقن الـPCG لعلاج سرطان المثانة
كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" عن تفاصيل إنشاء أول مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حقن الـ PCG الخاصة بعلاج سرطان المثانة، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيعها محليا لتوفيرها إلى المرضى بالمجان.
تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر هبوطا ملحوظا بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في سوق الصاغة والذي يسجل 3589 جنيها بدون مصنعية وفيما يلي أبرز تطورات أسعار السبائك في مصر
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3589 جنيها بدون مصنعية.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8972 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17945جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35890 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيها.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيها
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.
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