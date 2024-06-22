متحدث الوزراء: إحالة المسؤولين عن 16 شركة سياحية قامت بالتحايل على الحجاج إلى النيابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نقل الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تعازي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، إلى أسر الضحايا الذين وافتهم المنية خلال موسم الحج الحالي، مؤكدًا على تعهد الحكومة بتوفير الدعم الكامل لهم في هذه الظروف الأليمة.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أوضح الحمصاني، أن الاجتماع تناول بشكل خاص متابعة الأوضاع الراهنة للحجاج وضمان تقديم الرعاية والمساندة لعائلات الحجاج المتوفين.

وأفاد المتحدث أنه، عقب استعراض التقارير المقدمة من الجهات المعنية، تقرر سحب تراخيص 16 شركة سياحة قامت بالتحايل على الحجاج وتسفيرهم بطرق غير قانونية دون تقديم الخدمات المتفق عليها.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أمر بسرعة إلغاء تراخيص هذه الشركات وإحالة المسؤولين فيها إلى النيابة العامة، مع فرض غرامات مالية على الشركات لتعويض أسر الضحايا.