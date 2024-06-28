شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمريكا تستعد لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة رويترز نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

ودعت واشنطن، رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان بسبب التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وحذرت السفارة الأمريكية فى بيروت، اليوم الخميس، مواطنيها من السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمنى الخطير، كما أوصت السفارة الروسية فى بيروت رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع فى جنوب البلاد.