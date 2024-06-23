شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التعليم: كل طالب بالثانوية العامة سيحصل على حقه فى التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم: كل طالب بالثانوية العامة سيحصل على حقه في التصحيح

وزارة الزراعة: التفتيش على 424 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1446 هجريا

وزير النقل يتفقد مجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة

‫وزارة الرى: الدفع بمعدات لإزالة تجمعات الخس المائى فى النيل

وزيرة التضامن: إنفاق 7 مليارات جنيه من صندوق نظام تأمين الأسرة لـ511 ألف مستفيد

وزارة الأوقاف: غدا توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بـ6 محافظات

وزير التعليم: لجنة فنية لمراجعة نموذج إجابة امتحان العربى للثانوية العامة

وزير السياحة: سحب رخصة أى شركة يثبت تورطها فى "الحج غير الرسمى"

وزير الخارجية: المصريون الذين فقدوا أرواحهم بالحج معظمهم من الحجاج غير النظاميين

وزارة التعليم ترصد 5 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024