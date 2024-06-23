شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التعليم: كل طالب بالثانوية العامة سيحصل على حقه فى التصحيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم: كل طالب بالثانوية العامة سيحصل على حقه في التصحيح
وزارة الزراعة: التفتيش على 424 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1446 هجريا
وزير النقل يتفقد مجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة
وزارة الرى: الدفع بمعدات لإزالة تجمعات الخس المائى فى النيل
وزيرة التضامن: إنفاق 7 مليارات جنيه من صندوق نظام تأمين الأسرة لـ511 ألف مستفيد
وزارة الأوقاف: غدا توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بـ6 محافظات
وزير التعليم: لجنة فنية لمراجعة نموذج إجابة امتحان العربى للثانوية العامة
وزير السياحة: سحب رخصة أى شركة يثبت تورطها فى "الحج غير الرسمى"
وزير الخارجية: المصريون الذين فقدوا أرواحهم بالحج معظمهم من الحجاج غير النظاميين
وزارة التعليم ترصد 5 حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024
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