شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات دولة 30 يونيو.. توشكى الخير مثال حى على جهود التنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الدولة المصرية خطة النهوض بالقطاع الزراعي ضمن جهودها على مدار السنوات الماضية، وينضم حجم المشروعات المنفذة في ذلك القطاع للإنجازات غير المسبوقة لدولة 30 يونيو، وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر اتخذت خطوات حيوية جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال؛ تبني التقنيات الحديثة في الري والزراعة، وإطلاق المشاريع الكبرى لاستصلاح الأراضي، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتاحة؛ سعيًا إلى تحقيق إنجازات زراعية كبيرة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

ويُعد مشروع توشكى الزراعي مثالًا على الجهود الطموحة التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الزراعية والاستدامة البيئية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال استصلاح الصحراء وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، حيث يسهم المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ويعد المشروع واحدا ضمن أبرز المشاريع الزراعية الكبرى في مصر، والذي يهدف إلى تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية منتجة، مساهمًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ونجحت الدولة في إعادة إحياء المشروع خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إستكمال إنشاء البنية التحتية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع والتغلب علي كل المعوقات، فتم استخدام ما لا يقل عن 8 آلاف طن من المفرقات للتغلب على الحائط الجرانيتي وإجراء أعمال التسوية وتم إنشاء عدد من الترع والطرق الرئيسية والفرعية، ومن أهم مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري. فضلا عن إنشاء محطتي رفع مياه عملاقة رئيسية تضم 22 مجموعة رفع بإجمالي طاقات 11 مليون و300 ألف متر مكعب/يوم، ويتم التشغيل باستخدام منظومة المراقبة والتحكم عن بعد سكادا، كما تم إنشاء عدد 132 محطة فرعية ومساعدة.

وجاء المشروع ليخلق واقعًا جديدًا للصعيد المصري، وتفتح رئة تنموية وصناعية وزراعية جديدة لأبناء الصعيد، واستثمار مئات المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي تم تنفيذها على مدى العقد الأخير، فقد تم تنفيذ أكثر من 3000 كم متر من الطرق والمحاور في صعيد مصر، ويعد أبرزها محور شرق العوينات الداخلة الفرافرة بطول 655 كم، وعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الدكتور هشام عرفات بطول 180 كم وبعض 5 حارات مرورية بكل اتجاه، كما تنفيذ 4 محاور كبرى على النيل بفتحات ملاحية، ومحور اللواء سمير فرج شمال الأقصر بطول 19 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي ويبلغ طول 28 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الدكتور جمال حمدان بطول 3.7 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي ويبلغ طول 41 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه،

وأكدت الدراسة أنه بإمعان النظر حول ما تحقق بمشروع توشكى، نجد أن البداية الحقيقية في استعادة مشروع توشكى على أجندة المشروعات القومية للدولة بعد توقف استمر لقرابة العقدين، كانت في 2019، ليتم اليوم افتتاح موسم حصاد القمح بمزرعة توشكى 4 إحدى مزارع توشكى، بمساحة 140 ألف فدان ستضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة، فضلا عن المساحات الجاري زراعتها هذا العام.