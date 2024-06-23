"صوت الشعب": محاسبة "سماسرة الحج" ضرورة لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب "صوت الشعب"، أن الاجتماع الأول لخلية الأزمة؛ التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة مهمة لمتابعة وادارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين؛ والتعرف على الجثامين مجهولى الهوية باستخدام تحليل DNA ومطابقتها مع ذويهم؛ ومتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية؛ وبحث امكانية إعاداتهم للبلاد بعد استقرار حالتهم الصحية؛ ومحاسبة المتورطين في الحج غير النظامي.

وأضافت "بوريص"، أن خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات والهيئات المعنية يقع على عاتقها اتخاذ عدد من الاجراءات المهمة؛ فى مقدمتها تكثيف الجهود مع السلطات السعودية لاستلام الجثامين؛ وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين؛ فضلا عن وضع الضوابط والاجراءات لمنع تكرار هذه الأزمة؛ مع تقنين منح تأشيرات الزيارة قبل وأثناء موسم الحج.

وأكدت الأمين العام لحزب "صوت الشعب"، على ضرورة ردع كل من يتاجر بأحلام المواطنين البسطاء بأداء مناسك الحج؛ من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة شركات السياحة و"سماسرة الحج" المتورطين في تسفير الحجاح غير النظاميين؛ وإحالتهم إلى النيابة بتهمة النصب والإحتيال.

ودعت المهندسة مروة بوريص إلى ضرورة وضع الضوابط اللازمة لأداء مناسك الحج لمنع تكرار هذه المخالفات في المستقبل؛ والتصدي بكل حسم للشركات التي تتحايل وتنصب على المواطنين للسفر لأداء فريضة الحج بشكل غير رسمي.

كما طالبت مؤسسات الدولة وأجهزة الاعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والكيانات الوهمية ، والتأكد من حصولهم على تأشيرات بالحج حتى لا تتكرر هذه المعاناة مرة أخرى.