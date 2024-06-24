مصدر: فصل التيار الكهربائي عن معظم المناطق لأربع ساعات منفصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة توزيع كبرى تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، وقف تخفيف الأحمال التى بدأت منذ الواحدة والنصف ظهرا واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية تنفيذا لتعليمات التحكم القومى للكهرباء تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن بعض المناطق تم قطع التيار الكهربائي عنها لمدة ثلاث ساعات متواصلة، بعدها تم الفصل عنها ساعة أخرى لاستكمال خطة تخفيف الأحمال التى كان سيتم انتهائها فى تمام الساعة السابعة مساء، إلا أن التعليمات الجديدة تضمنت مدها إلى العاشرة مساء.

ونوه إلى أنه تم زيادة مجموعات تخفيف الأحمال الأربع لأربع ساعات فيما تم تخفيف المجموعة الرابعة والأخيرة لثلاث ساعات فقط وهو أمر معمول به بمختلف الشركات ولا يوجد أى استثناءات لأى مناطق سوى المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أنه سيتم العمل بالنظام الجديد الذى يبدأ من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى العاشرة مساءا غدا الاثنين بحسب بيان وزارتى الكهرباء والبترول الذى كشف عن أسباب تخفيف الأحمال لساعات إضافية عن المواعيد المعلنة من قبل مجلس الوزراء.