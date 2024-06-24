أحمد موسى: انقطاع الكهرباء تسبب في حدوث أزمة مياه مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإسكندرية استقبلت ملايين الزوار خلال إجازة العيد والسهرات كانت للفجر والكورنيش كان "زحمة موت".

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «يا سلام على إسكندرية وجمال إسكندرية كنت ترش الملح مينزلش».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أهالي إسكندرية "بيضايقوا بيقولوا مش بنعرف نخرج وناخد راحتنا، ولكن الناس بتحبها وبتلاقي فيها كل حاجة بداية من الفول والطعمية".

وأردف أن الرطوبة عالية في إسكندرية بس بتكون جميلة، والساحل الشمالي ومطروح زحمة زي إسكندرية، موضحا أنه تلقى اتصالات من مشايخ مطروح لمعاناتهم من أزمة مياه خلال إجازة عيد الأضحى.

وواصل: "حتى السويس بها أزمة مياه والحاجات دي لازم تتشاف من المحافظين وكذلك أهالي العجمي اشتكوا من أزمة مياه، يعني ينفع بيت ميكونش فيه مياه، دا حتى المياه حياة ولازم كل مسئول يشوف الحكاية لأن الناس بقيت تشتري مياه في فناطيس".

واختتم، حديثه محذرا من ارتفاع الحرارة في الأيام المقبلة: "ما زلنا في شهر يونيو ومدخلناش على شدة الصيف وقدامنا أصعب شهرين يوليو وأغسطس".



