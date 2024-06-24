أجواء شديدة الحرارة وتحذير من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا.

كما يشهد اليوم الإثنين، نشاط رياح علي الوجة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من (1.5-2)م.

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 31 درجة.