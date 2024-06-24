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مأساة طالب ثانوي ونهاية مروعة لطفل في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طالب بالمرحلة الثانوية وطفل مصرعهما في حادثين منفصلين جنوب محافظة الجيزة.

البلاغ الأول تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حالة غرق بنهر النيل دائرة مركز البدرشين.

فريق إنقاذ نهري تحت إشراف اللواء حازم فاروق انتشل جثمان طالب في المرحلة الثانوية نزل للاستحمام هربًا من حرارة الجو لكنه فارق الحياة غرقًا.

الحادث الثاني راح ضحيته طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره لقي مصرعه تحت عجلات سيارة فنطاس، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر حيال كل واقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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