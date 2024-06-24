"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 55 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 216 قضية مخدرات، و41 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 55106 حكما قضائيا متنوعا.

وأثمرت الجهود عن ضبط 283 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21724 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.