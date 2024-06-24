شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنتهى من إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين والافتتاح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

انتهت وزارة النقل من تنفيذ محور الزقازيق – السنبلاوين، بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 متر وعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبرى و 38 نفق 4 برابخ ).

وأكدت وزارة النقل أن الطريق يربط بين محافظات الشرقية والدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى، ويساهم فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية .

وفى السياق شهد قطاع الطرق والكبارى في مصر، تنفيذ أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل المصرية، وهو ما ساهم في تجديد وتطوير شبكة الطرق، ما انعكس على البيئة بشكل واضح، حيث إدى خلق طرق جديدة إلى تقليل الازدحام وبالتالي تقليل انبعاثات عوادم السيارات، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتوفير خدمة للمواطن وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.

وتم تنفيذ (13) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه ، فيما يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه.



محور الزقازيق – السنبلاوين



محور الزقازيق – السنبلاوين



محور الزقازيق – السنبلاوين



محور الزقازيق – السنبلاوين



محور الزقازيق – السنبلاوين



