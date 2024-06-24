شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 26 رحلة جوية من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

تسير مصر للطيران غداً الثلاثاء، 26 رحلة جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، ورحلة بخط سير جدة - كوناكري، و 2 رحلة بخط سير جدة - باماكو، و 1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب، و 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، و 13 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والكهرباء والطيران المدني وتضامن الجيزة والغربية والدقهلية والمؤسسة وقرعة المنوفية والدقهلية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى.