شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التعليم العالى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024 ، حيث من المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-



1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية.

7. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

