شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 92% من مقررات تموين شهر يونيو 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات التموين عن شهر يونيو 2024 الجارى حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت طعام خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا"تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها وتسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024 حيث توفر زيت الطعام لأصحاب البطاقات التموينية وأيضا طرحه فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.