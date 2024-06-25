شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء والقاهرة تسجل 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 39 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.