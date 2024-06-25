شكرا لقرائتكم خبر عن من لهم حق حضور جلسة السرية لمحاكمة سفاح التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس، فى اتهامه بقتل 3 سيدات، المقترنة بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والاتجار بالبشر، لجلسة 16 يوليو لفض الأحراز فى جلسة سرية وسماع مرافعة النيابة، نستعرض فى السطور التالية من لهم حق حضور تلك الجلسة السرية.

دفاع سفاح التجمع الأصيل هو أول من له حق حضور تلك الجلسة السرية، وأيضا المدعين بالحق المدنى من أسر الضحايا وكذلك الفنيين المكلفين من قبل المحكمة بتجهيز شاشات العرض لفض الأحراز، بالإضافة إلى رجال الشرطة المكلفين بتأمين القاعة.

تستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية أو منع فئة معينة من حضورها حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام.



وشهدت الجلسة الماضية عدد من المشاهد، منها انكار السفاح لارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، ومشهد ظهور السفاح وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة الثانية و 45 دقيقة ظهرا، وإيداعه فى قفص الاتهام، مرتديا ملابس السجن البيضاء المكونة من تيشيرت أبيض وبنطال أبيض وحذاء اسود، وظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد والتوتر فور دخوله قفص الاتهام ورويته للحاضرين بالجلسة.