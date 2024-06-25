شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: أسئلة الفرنساوى للثانوية العامة مطابقة للمواصفة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة امتحان مادة الفرنساوى للثانوية العامة مطابقة لمواصفة الورقة الامتحانية، مضيفة أن جميع اللغات التي أدى فيها لطلاب اليوم امتحان اللغة الثانية جاءت وفق المواصفة الفنية مضيفة أن الأسئلة تم وضعها من خلال بنك الأسئلة.

وطالبت المصادر طلاب الثانوية العامة، بعدم التفكير في أي أي جزئية أخفقوا فيها بامتحان الفرنساوى للثانوية العامة والتركيز على امتحان مادة الفيزياء والتاريخ المقرر أدائه السبت المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بأسئلة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الامتحان، مضيفة أن الأسئلة جاءت 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم، كما أكد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.



