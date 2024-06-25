شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعقد سلسلة ندوات للتوعية حول تأثير درجات الحرارة على الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلسلة ندوات إرشادية بالمحافظات للتوعية بتأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من أثرها.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف التوعية وإصدار الإرشاد لتخفيف تأثير الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإصدار التوصيات العاجلة بشأن الظروف المناخية الطارئة وإرتفاع درجات الحرارة، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربيين من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.



وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفى إطار الدور التوعوى والإرشادى لمركز البحوث الزراعية.

تم عقد ندوة ارشادية توعوية في جميع المعامل الفرعية في محافظات مصر بعنوان " تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني واهم النصائح والارشادات للتخفيف من أثرها "في معامل الزقازيق والإسكندرية وشبين الكوم وبنها وطنطا وبني سويف وسوهاج ودمياط وقنا والداخلة والخارجه ودمنهور والفيوم والإسماعيلية والمنصورة وكفر الشيخ واسيوط.

وكانت محاور الندوة كالتالى:

1- التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على صحة وانتاجية الحيوانات الحلابة والمنتجة للحوم وعلى صناعة الدواجن بمصر.

2- نصائح وإرشادات عن كيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتقليل التأثيرات السلبية لها على الإنتاج الحيوانى والداجنى.

