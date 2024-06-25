شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو .

‎وتمثلت التوصيات فى الآتى:

‎1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

‎2 - التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

‎3- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.

‎4- بداية جمع الثمار المبكرة والتى ظهر عليها علامات النضج.

‎5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالراد في التربة أو التخلص منها بالحرق.

‎6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع.

‎7- خفض أو منع التسميد النتروجينى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار.