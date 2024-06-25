شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:43 م
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو .
وتمثلت التوصيات فى الآتى:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
2 - التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
3- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الاصناف المبكرة.
4- بداية جمع الثمار المبكرة والتى ظهر عليها علامات النضج.
5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالراد في التربة أو التخلص منها بالحرق.
6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع.
7- خفض أو منع التسميد النتروجينى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار.
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