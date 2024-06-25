شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة عين شمس: افتتاح المدينة الطبية نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لـ مستشفيات جامعة عين شمس، إن مستشفيات جامعة عين شمس وحلم مدينة عين شمس الطبية، موضحا أن المدينة الطبية 3 محاور ومشروع مستمر بدأنا فيه ونستكمله وسيكون له نهاية قريبا فى نهاية عام 2025 سيتم افتتاحها.

وأضاف الدكتور طارق يوسف، أن المحور الأول فى مشروع المدينة الطبية، هو رفع البنية التحتية والموقع العام ورفع كفاءة المستشفيات من ناحية الحريق والمخلفات والمحور الثانى احلال وتجديد المبانى القديمة خاصة لوجود مبانى من عام 1928 بالمستشفيات ورفع كفاءتها وتطويرها، والمحور الثالث المبانى الجديدة مستشفى الطوارئ والجراحات وبنك الدم وبتكلفة ضخمة جداً ونعمل تباعا وهناك تأخير فى الخطط السنوية ولكن بالدعم من وزير التعليم العالى وجامعة عين شمس نستكمل المشروع.

وتابع الدكتور طارق يوسف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بجامعة عين شمس على هامش افتتاح وحدة السكتة الدماغية بعد تطويرها بمستشفيات الجامعة، نعمل على تنمية الموارد الذاتية للمستشفيات منها التقليدية مثل حصيلة قرارات على نفقة الدولة والتأمين الصحى ، فضلا عن تنمية العلاج الاقتصادى والتوسع فيه بتقديم الخدمات الطبية بأجر للمريض القادر مع الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتقديم العلاج مجاناً بـ مستشفيات الطوارئ ، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات وتبرعات البنوك.