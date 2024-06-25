شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "طب عين شمس" يطالب وزير التعليم العالى بدعم إنشاء المدينة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على الأنور عميد كلية طب بـ جامعة عين شمس، إن مستشفيات جامعة عين شمس بدأت عام 1928 بتبرع من عبد الرحيم الدمرداش، وخرجت للنور عام 1931 لتقديم الخدمات للمرضى المصريين.

وأضاف الأنور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش افتتاح اعمال تطوير وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس، أن تطوير المستشفيات ليس وليد اليوم ويتم تطويرها بشكل دائم وكل الأجيال شاركت فى هذا التطوير ومنذ عام 2011 تغيرت فكرة التطوير التطوير المؤسسى من خلال خطة لتطوير المستشفيات ، موضحاً أن الاجيال الشابة التى تتولى المستشفيات تعمل على استمرار التطوير، ويتكلل العمل والمجهود بمدينة عين شمس الطبية ونطلب من وزير التعليم العالى استمرار الدعم لانشاء المدينة الطبية.



وتابع مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن المستشفيات تقدم خدمة مجتمعية للدولة وتعمل على تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى.