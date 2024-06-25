شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية دورتين تدريبيتين فى مجالى (حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة – تأمين وإدارة منافذ الدولة) خلال الفترة من 4/5 وحتى 24/6/2024 شارك بهما 44 متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 22 دولة أفريقية ، فضلاً عن دورة تدريبية فى مجال (مكافحة الإرهاب الدولى) عقدت فى ذات الفترة ل20 من الكوادر الأمنية من جمهورية الصومال الفيدرالية، وقد جاء ذلك تعزيزاً لأوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بتلك الدول فى مجالات العمل الأمنى المختلفة والتى تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير التدريبية الدولية وتحت إشراف نُخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً منذ لحظة وصول المتدربين للبلاد وطوال فترة تواجدهم بها.

ارتكزت البرامج التدريبية التى أعدها مركز بحوث الشرطة على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول هو المحور العلمى النظرى والذى شارك فيه نُخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال الدورات المحور الثانى هو المحور التدريبى التطبيقى والذى تم خلاله إتاحة الفرصة للتطبيقات العملية لما تم التدريب عليه بالمعاهد الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية والتى تحاكى الواقع المعاصر، وثالثاً المحور الثقافى والسياحى والذى أتاح الفرصة للمتدربين بزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور.

كما حرصت الوزارة على توفير كافة أوجه الرعاية للمتدربين طوال فترة إنعقاد الدورات فى إطار دعم أواصر الصلات بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة على كافة الأصعدة إنطلاقاً من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والإستقرار على الساحة الدولية.



دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية



دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية