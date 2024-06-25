شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح تطوير وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، منذ قلبل، أعمال تطوير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الباطنة بـ جامعة عين شمس وذلك بحضور الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الانور عميد كلية الطب والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى للمستشفيات.

وتضم الوحدة أحدث جهاز للقسطرة فى العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم ولا يوجد له مثيل فى منطقه الشرق الأوسط بأكملها، ويتميز الجهاز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل بيانات المرضى، وأحدث الأشعات والتحاليل الطبية وكذلك أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية، بالإضافة إلى فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أفضل وأكبر أساتذة المخ والأعصاب المتخصصين فى المجال من ذوى الخبرة المميزة فى علاج السكتة الدماغية.