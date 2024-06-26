شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يجتمع بأمانة خدمة الشباب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعضاء الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

وطرح القس داود وديع مسؤول الأمانة الرؤية المستقبلية لها من خلال رصد الواقع، وذلك لوضع خطة عمل لتسهيل العقبات وحل المشكلات المعاصرة التى تواجه الشباب، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها:



- قيام قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة بترشيح عدد من الشباب المتميز ممثلًا عن القطاع، للتواصل مع الأمانة العامة والآباء الأساقفة لتسهيل أمور خدمة الشباب.



- تشجيع الخدمة بالرياضة فى إطار روحى من خلال ممارسة الرياضات المختلفة وبالأخص كرة القدم.

- كيفية استغلال فكرة ال PodCast لسرعة الوصول والتواصل مع الشباب.

- التحضير لعمل لقاءات وملتقيات لشباب الإسكندرية على غرار ملتقيات الشباب العالمية.

وحضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.