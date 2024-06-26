شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم" والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً لحرص القوات المسلحة على تطوير منظومة التعليم والتأهيل الطبى رفيع المستوى داخل الصروح الطبية بالقوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية الرائدة بمختلف المجالات الطبية ، نظم مركز البحوث الطبية والطب التجديدى المؤتمر الطبى بعنوان "اليوم العلمى للجينوم" فى دورته الثانية , بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان والشباب والرياضة واللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمى فى تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الأساس للطب الشخصى والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة .

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أشار خلالها إلى التعاون المثمر مع وزارة الدفاع لإستخدام الجينوم الرياضى فى عملية إختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية فى العديد من الألعاب الرياضية .

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة ، وأن المشروع منارة لكافة الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر والتنبؤ بالأمراض التى تضر بالمجتمع المصرى وإيجاد الحلول لها .

كما أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أهمية المؤتمر الذى يواكب التطوير المستمر فى مجال حيوى من المجالات الطبية المتقدمة فى علوم الطب الحديث " الطب الشخصى"، مشيداً بجهود مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة فى إنجاز مهام المشروع وتطويره المستمر بالتعاون مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية.

وتضمن المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات لنخبة من الخبراء المتخصصين لإستعراض أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال أبحاث الجينوم .

حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى المجالات الطبية المختلفة من القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وعدد من الخبراء الأجانب.