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قالوا عن 30 يونيو.. مشاهير ونجوم شاركوا فى الثورة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أيام تفصلنا عن احتفالات 30 يونيو، الثورة العظيمة التى أعادت المجد والقوة للمصريين، حيث لعبت دورًا مهمًا فى إنقاذ الفن المصرى الذى كاد يضيع تمامًا ويفقد هويته بسبب الاتجاهات الرجعية، التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية بعينها فرضها بالقوة.

 

قالوا عن ثورة 30 يونيو
قالوا عن ثورة 30 يونيو

 

اشرف زكى
اشرف زكى

 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

 

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

 

هانى رنزى
هانى رمزى

يسرا

يسرا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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