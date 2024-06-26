شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا عن 30 يونيو.. مشاهير ونجوم شاركوا فى الثورة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام تفصلنا عن احتفالات 30 يونيو، الثورة العظيمة التى أعادت المجد والقوة للمصريين، حيث لعبت دورًا مهمًا فى إنقاذ الفن المصرى الذى كاد يضيع تمامًا ويفقد هويته بسبب الاتجاهات الرجعية، التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية بعينها فرضها بالقوة.



قالوا عن ثورة 30 يونيو



اشرف زكى



غادة عبد الرازق



نبيلة عبيد



هانى رمزى

يسرا