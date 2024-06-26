شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات المتحدة الإخبارية.. جودة عالمية بعقول مصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وإقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية).

⁠يعمل بتلك القنوات أكثر من 130 مذيعا ومقدم برامج مصريا، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.



⁠استطاعات قناة القاهرة الإخبارية أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية في وقت قياسي، وتمتلك ⁠شبكة مراسلين في 42 دولة.



القنوات الإخبارية.. جودة عالمية



القنوات الإخبارية.. جودة عالمية

- بها ⁠3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت)

- ⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل.

- ⁠فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة.

- ⁠الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقاً للمعايير العالمية.