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قنوات المتحدة الإخبارية.. جودة عالمية بعقول مصرية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - استطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وإقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية).

⁠يعمل بتلك القنوات أكثر من 130 مذيعا ومقدم برامج مصريا، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.


⁠استطاعات قناة القاهرة الإخبارية أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية في وقت قياسي، وتمتلك ⁠شبكة مراسلين في 42 دولة.

القنوات الإخبارية.. جودة عالمية
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية

 

القنوات الإخبارية.. جودة عالمية١
القنوات الإخبارية.. جودة عالمية

 

 

- بها ⁠3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت)
- ⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل.
- ⁠فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة.
- ⁠الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقاً للمعايير العالمية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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