شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جراحة المخ: استخدام اللبان ليس له علاقة بالسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد سمير الملا استشاري جراحة المخ والأعصاب، أن استخدام اللبان ليس له علاقة بالسكتات الدماغية، ولا قلق من اللبان إذا استخدم بشكل طبيعي ومعقول، مشيرا إلى أن استخدام السكريات بشكل مفرط هو الذى قد يتعرض صاحبه للسكتة الدماغية.

وأوضح محمد سمير الملا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي ام سي، أن نسبة السكريات في اللبان ليست عالية، ولكن الناس التي تأكل حلويات بشكل يومي بكميات كبيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، مضيفا: "في حاجات فيها سكريات كثيرة زي الشيكولاتات والمواد الصناعية في الأغذية لا يفضل استخدامها".

وتابع: "ما يقال عن أهمية استخدام اللبان بزيادة خطأ وفيه ضرر على الجهاز العصبي والمضغ الكتير يؤدي لالتهاب مفصل الفك والمصابين بالعصب السابع يفضل لهم عمل تمارين وليس اللبان، وفيه ناس بتعتبر اللبان تمرين".

