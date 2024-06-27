شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية شمالي مدينة النبطية بالجنوب اللبناني وسقوط 5 إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال نفذت غارة شمالي مدينة النبطية بالجنوب اللبناني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط 5 إصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا بمدينة النبطية جنوبي لبنان، وقال: "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية".