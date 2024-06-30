شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف درويش: "30 يونيو" عبرت عن إرادة المصريين وأمل مصر في مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة سولاف درويش، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأعربت عن أهمية دعم الدولة المصرية في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها بلادنا مطالبة جموع المصريين أن يكونوا سفراء بين ذويهم لحث الجميع على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وأن تقف الجبهة الداخلية صفا واحداً خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعبرت عن فخرها واعتزازها العميق بثورة 30 يونيو، والتي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على انحياز القوات المسلحة للشعب المصري للحفاظ على أمنه واستقراره والأمل المصري في مواجهة كل التحديات الصعبة.

وأشارت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي تحمل المسؤولية والأمانة وشهدت البلاد إنجازات واضحة في كل القطاعات رغم التحديات الصعبة التي مرت على مصر خلال العقد الأخير ورغم ظروف كورونا والحروب الإقليمية التي تحيط بمصر إلا أن الإدارة الحكيمة نجحت في الحفاظ على أمن مصر ومواجهة كل التحديات بحكمة وثبات .