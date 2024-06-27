شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يصطحب أبناءه وأحفاده لمتابعة مباريات أمم أوروبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين بألمانيا، على اصطحاب أبناءه وأحفاده لمتابعة أجواء وكواليس مبارايات أمم اوروبا والتقاط الصور التذكارية فى منطقة المشجعين .

وقال رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين :أجواء رائعة لكأس أمم أوروبا فى برلين بنكمل فرحتنا بعائلتى ابنتى دنيا وأحفادى أمين وأمينة أبناء نجلى عمرو، والتقاط الصور التذكارية والمشاركة فى الأجواء الرائعة لأمم أوروبا .

وتحددت مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا، وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل، وذلك مع ختام منافسات دور المجموعات من البطولة مساء الأربعاء. وتنطلق مواجهات دور ثمن نهائي بطولة يورو 2024، بداية من يوم السبت المقبل.



وتأهلت 6 منتخبات متصدري المجموعات الست، بالإضافة إلى 6 منتخبات أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث. جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي يورو 2024 كالتالي:

السبت 29 يونيو

سويسرا × إيطاليا 7 مساء

ألمانيا × الدنمارك 10 مساء

الأحد 30 يونيو

إنجلترا × سلوفاكيا 7 مساء

إسبانيا × جورجيا 10 مساء

الاثنين 1 يوليو

فرنسا × بلجيكا 7 مساء

البرتغال × سلوفينيا 10 مساء

الثلاثاء 2 يوليو

رومانيا × هولندا 7 مساء

النمسا × تركيا 10 مساء



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (1)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (2)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (3)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (4)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (5)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (6)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (7)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (8)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (9)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (10)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (11)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (12)



رئيس بيت العائلة المصرية مع أحفاده (13)



