شكرا لقرائتكم خبر عن قرية تونس.. يوجا وركوب الخيل ومشاهدة النجوم من أعلى جبل القطرانى بـ400 جنيه فقط والان مع تفاصيل الخبر

محافظة الفيوم من المحافظات التي يمكنك الاستمتاع فيها بكل المستويات، وتزداد بريقا وجمالا عاما بعد عام، ومن أجمل المناطق فيها قرية تونس التي يتجاوز عمرها أكثر من 30 عاما، تمكن سكانها من تحويل بيوتها لبيوت منتجة للفخار وبنوا بيوتهم من الطين النى، لتكون بيوتا صديقة للبيئة، تستقطب الجميع بطبيعتها.

الطراز الريفى الذى بنيت به البيوت وشكل القباب عليها، جعلها قبلة لمن يهتم بالطبيعة البكر، وتقع وسط الأشجار الخضراء وتطل على بحيرة قارون، وقريبة من محمية وادى الريان ووادى حيتان وجبل قطراني، كما يوجد فيها أكثر من 13 فندقا وحوالى 45 ورشة لتعليم الحرف اليدوية.

لم يقتصر جمال قرية تونس على جمال بيوتها وتصميمتها فقط، أو على جمال الطبيعة، وإنما هناك عدة أنشطة أخرى يمكنك مماراستها في القرية، منها ركوب الخيل، وتعلم صناعة الفخار والخزف، وممارسة اليوجا في المناطق الخضراء، كما يمكنك أيضا زيارة متحف القرية ومشاهدة القطع الأثرية به من الفخار والخزف، هذا خلال النهار، لكن الليل في قرية تونس له طقوس أخرى، مناجاه الطبيعة والتأمل ومشاهدة النجوم من أعلى جبل القطرانى، وحفلات المساء في رحاب الصحراء حول النيران وتناول الطعام، في طريق بحيرة قارون السياحي ومنطقة المشرك ومركز أبشواي بالفيوم.

رسوم الدخول والإقامة في قرية تونس تتراوح أسعارها من 400 : 500 جنيه لليلة الواحدة.