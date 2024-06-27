شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلق عملية عسكرية فى الشجاعية بزعم وجود رهائن.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " إسرائيل تطلق عملية عسكرية فى الشجاعية بزعم وجود رهائن".



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الخليج 365 غدا

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