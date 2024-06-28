أبرزها "رأس السنة الهجرية وذكرى الثورة".. إجازات شهر يوليو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ساعات قليلة وينتهي شهر يونيو الجاري، إذ أن نهاية الشهر تكون يوم الأحد المقبل، وهو إجازة رسمية بناء على ما أقره رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة يونيو.

وارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن أيام إجازة شهر يوليو 2024، ويرصدها "الخليج 365" على النحو التالي:

الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ).

الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

الخميس 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952).

الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).