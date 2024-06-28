نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تقدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأعربت نقابة المهن التعليمية - برئاسة خلف الزناتي - عن فخرها واعتزازها العميق بثورة 30 يونيو ، والتي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على انحياز القوات المسلحة للشعب المصري للحفاظ على أمنه واستقراره .

وأشارت إلى أنه في ظل اختلال موازين الاستقرار التي عاشها الشعب المصري جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدا للفوضى، وبدأ الوطن فى طريق الاصلاح ، وتحمل الرئيس السيسي المسؤولية والأمانة ، في الوقت الذي عانى فيه المصريون من تداعيات الإرهاب وآثاره الكارثية.

وأكدت نقابة المعلمين أن ثورة 30 يونيو، أثبتت معاني التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة، حيث استطاعا معًا تصويب المسار وإعادة إحياء قيمة الوطن والحفاظ على هويته واستقراره، ووضع حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أنه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حققت مصر إنجازات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية ودورها المهم في أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وتؤكد النقابة على دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة، وتتعهد بالمضي قدمًا في خدمة التعليم والمعلمين، والمساهمة في بناء مستقبل مصر الزاهر.