شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، تزامنا مع عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بداية من اليوم الإثنين.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من اليوم تعاود درجات الحرارة ارتفاعها الطفيف والتدريجى على كافة مناطق الجمهورية بعدما شهدنا انخفاض لمدة 48 ساعة ماضية ولكن اليوم تسجل العظمى على القاهرة 37 درجة ومع ارتفاع نسب الرطوبة المحسوسة قد تصل لـ 39 درجة.

ولفت إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة تكون مع نهاية الأسبوع وتسجل معها العظمى على القاهرة 39 درجة وتصل المحسوسة 41 درجة، على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى مع بداية الأسبوع القادم لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مع نشاط نسبى للرياح

وأشار إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، مناشدا المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وضرورة التواجد فى أماكن جيدة التهوية وفتح النوافذ ليلا.