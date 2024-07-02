شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية العامة تتسلم كراسات أسئلة اللغة الأولى استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت لجان سير الثانوية العامة قبل قليل مظاريف وصناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى استعدادا للامتحان الذى يبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تم تأمين رحلات نقل الأسئلة من مراكز التوزيع إلى المدارس بمعرفة الجهات المختصة، كما شهدت أيضا صناديق الأسئلة غلقها بإحكام شديد على أن يتم فتحها قبل بدء الامتحان فى التاسعة صباحا، وتابعت غرفة عمليات وزارة التربةي والتعليم نقل الأسئلة حيث يتم التواصل مع رؤساء اللجان والمسئولين عن نقل الأسئلة حتى وصلها إلى اللجان الامتحانية بشكل آمن.

ويؤدى بعد قليل 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.