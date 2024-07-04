الرئيس التونسي ينتقد مهرجان قرطاج “لا يرتقي للذوق العام”

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بعض المهرجانات الفنية في تونس، مؤكدًا الى أنها لا ترتقي للذوق العام وذلك على هامش لقائه منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية.

وأكّد رئيس الجمهورية في بيان تمّ نشره عبر الحساب الرسمي للرئاسة على موقع “فايسبوك” على أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية وقد تم بعثها من أجل الارتقاء بالذوق العام، فركح مسرح قرطاج وركح مسرح الحمامات على سبيل المثال، لم يكونا مفتوحَين إلا للأعمال الثقافية الراقية وكثيرون من الخارج كان حلمهم الوقوف على هذَين الركحَين لأنهم يعتبرون ذلك اعترافًا لهم بقيمتهم الفنية بل وحتى تتويجًا لمسيرتهم عكس ما يحصل اليوم في المهرجانَين المذكورَين أو في عدد من المهرجانات الأخرى.”

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وشدّد رئيس الجمهورية على أن الارتقاء بالثقافة ينصهر في إطار حركة التحرر الوطني التي تشهدها تونس اليوم لأنه لا مستقبل لأي دولة بدون مساهمة فاعلة لمبدعيها ومثقفيها الذين لا همّ لهم إلا الإبداع انطلاقاً من فكر حرّ ووعي راسخ بدورهم في التنمية الفكرية لمجتمعاتهم.