بشرة سارة .. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الأحوال الجوية المتوقعة، منها نشاط رياح.

حالة طقس الـ6 أيام القادمة خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس 4 يوليو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

وقالت إلى أن الرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس من الجمعة 5 يوليو 2024 حتى الثلاثاء 9 يوليو 2024

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 5 يوليو 2024 حتى الثلاثاء 9 يوليو 2024، تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.