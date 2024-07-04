بايدن يؤكد استمراره في السباق الرئاسي حتى نهايته

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي جو بادين استمراره في السباق الرئاسي حتى نهايته، ولا يعتزم الانسحاب.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، عن بايدن قوله - خلال لقائه مع فريق حملته الانتخابية في البيت الأبيض - "إنه لا يعتزم "أبدا" الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل بل هو "ماض قدما" في حملته.

وأثار أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وغير المتماسك أحيانا في المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بعد أداء كارثي خلال المناظرة مما أدت لدعوات من زعماء حزبه بالتنحي لعدم استعداده للاستمرار في السباق الرئاسي.