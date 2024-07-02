شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه رؤساء اللجان بتسليم كراسات الأسئلة فى تمام التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بتسليم طلاب الثانوية العامة كراسات الأسئلة في التاسعة صباحا حفاظا على وقت الامتحان، مع تسليمهم أيضا كراسات الإجابة البابل شيت قبل بدء الامتحان بـ" 10 دقائق، حتى يتمكن الطلاب من كتابة بياناتهم بدقة قبل بدء الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة.

ويؤدى بعد قليل 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.