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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ارتفاع الحرارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 03 يوليو 2024 02:30 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للبقاء باردًا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وتضمنت النقاط التالية:
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، وقبعة عند التعرض للشمس
- الاستحمام بماء بارد.
- تقليل النشاط البدني وأخذ فترات راحة في مكان بارد.
- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة و2-3 لترات على الأقل في اليوم.
إنفوجراف
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