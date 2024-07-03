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وزارة الصحة توجه نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ارتفاع الحرارة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:30 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للبقاء باردًا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وتضمنت النقاط التالية:

- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، وقبعة عند التعرض للشمس

- الاستحمام بماء بارد.

- تقليل النشاط البدني وأخذ فترات راحة في مكان بارد.

- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة و2-3 لترات على الأقل في اليوم.


إنفوجراف

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