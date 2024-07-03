شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ارتفاع الحرارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للبقاء باردًا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وتضمنت النقاط التالية:

- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، وقبعة عند التعرض للشمس

- الاستحمام بماء بارد.

- تقليل النشاط البدني وأخذ فترات راحة في مكان بارد.

- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة و2-3 لترات على الأقل في اليوم.