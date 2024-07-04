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قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10 .

القطارات المكيفة و الروسى على خط (أسوان - القاهرة):

القاهرة - سامية سيد - أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية