شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 222 قطعة سلاح و351 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسنيالجمعة، 05 يوليو 2024 12:45 م
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (351) قضية مخدرات، (222) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83618) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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